Несколько руководителей ткибульской шахты покинули должности на основании требования шахтеров

23.07.2018 20:54 На основании требования горняков, работающих в шахте Ткибули, три представителя компании "Сакнахшири" покинули должности - заявили в администрации "Сакнахшири GIG группы". По их же информации, уже издан приказ, на основании которого три должностных лица уволены с работы.



"Согласно требованию шахтеров, могу точно сказать, что с должности освобождены три лица. В частности уволен с должности директор производства Гия Каркашадзе, который в то же время является заместителем Гии Джакели. А также освобождены с поста директор шахты Акакий Ахвледиани и главный инженер Гизо Киркитадзе. Сам Джакели тоже уйдет в отставку после того, как будут закончены технические работы, связанные с технологическими процессами безопасности шахты"- заявили в администрации.



Напомним, что шахтеры требовали немедленно уволить руководящих лиц администрации шахты, и назначить на их место профессиональные кадры.

















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