Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Несколько руководителей ткибульской шахты покинули должности на основании требования шахтеров


23.07.2018   20:54
На основании требования горняков, работающих в шахте Ткибули, три представителя компании "Сакнахшири" покинули должности - заявили в администрации "Сакнахшири GIG группы". По их же информации, уже издан приказ, на основании которого три должностных лица уволены с работы.

"Согласно требованию шахтеров, могу точно сказать, что с должности освобождены три лица. В частности уволен с должности директор производства Гия Каркашадзе, который в то же время является заместителем Гии Джакели. А также освобождены с поста директор шахты Акакий Ахвледиани и главный инженер Гизо Киркитадзе. Сам Джакели тоже уйдет в отставку после того, как будут закончены технические работы, связанные с технологическими процессами безопасности шахты"- заявили в администрации.

Напомним, что шахтеры требовали немедленно уволить руководящих лиц администрации шахты, и назначить на их место профессиональные кадры.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НАВ объявляет тендер на популяризацию грузинского вина
Начался процесс ликвидации грузинского филиала МБА
В Грузии зарегистрированы 2000 электромобилей
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: В Грузии возросло доверие к избирательным процессам
Компания СОКАР Джорджия Газ приватизировала газовые сети в восьми районах Грузии
В Грузию прибыла делегация NDI для оценки подготовки к президентским выборам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна