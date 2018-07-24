Энергоэффективность и «зеленая энергия» получат больше поддержки со стороны ЕС в Грузии

24.07.2018 11:41 Зеленый фонд для роста (GGF), который является частью инициативы EU4Energy, предоставил кредит в размере 1,5 млн. долларов США новому партнеру в Грузии, АО MFO Crystal (Crystal), для расширения кредитования зеленой энергетики в Грузии.



Крупнейшая организация микрофинансирования в стране, Crystal в первую очередь обслуживает микропредпринимателей и фермеров, уделяя особое внимание улучшению сельских районов и повышению энергоэффективности. В 2017 году она также первой профинансировала системы солнечной энергии в отдаленных районах.



Благодаря новому финансированию Зеленого фонда для роста, в котором ЕС является донором наряду с другими международными донорами, домашние хозяйства и фермеры смогут улучшить свой углеродный след и сэкономить энергию. Ожидается, что меры, финансируемые за счет кредита, приведут к ежегодной экономии первичной энергии более 2600 МВт-ч и сокращению выбросов CO2 примерно на 910 метрических тонн в год. GGF также будет поддерживать Crystal в измерении и продвижении зеленого воздействия, разработке продуктов энергоэффективности и повышении осведомленности о зеленой энергии среди своих клиентов.



Зеленый фонд для роста (GGF) является частью инициативы EU4Energy и инвестирует в меры, направленные на сокращение использования энергии и выбросов CO2 и повышение эффективности использования ресурсов в 19 странах Юго-Восточной Европы, Кавказа, Ближнего Востока, Северной Африки, а также в Украине и Республике Молдова. Фонд предоставляет финансирование местным партнерам, которые предоставляют кредиты предприятиям и частным домохозяйствам, и он также инвестирует напрямую, прежде всего, за счет вклада долга первой очереди, в проекты в области возобновляемых источников энергии.















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