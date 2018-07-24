Мэрия Тбилиси представила транспортную политику столицы

24.07.2018 15:05

Мэр столицы Каха Каладзе вместе с вице-мэром Ираклием Хмаладзе представил обществу недавно разработанную транспортную политику города.



Транспортная политика преследует целью разгрузку столицы от пробок, и снижение показателя загрязнения воздуха.



Политика ориентирована на безопасное передвижение пешеходов, и развитие общественного транспорта. Для выполнения этих задач в конце 2019 года амортизированные автобусы будут полностью заменены, а к концу 2020 года количество новых автобусов возрастет до 900 единиц.



"Транспортная политика, и преодоление вызовов, существующих в данном направлении, одна из важнейших задач для нашей столицы. Транспорт существует для того, чтобы обслуживал нас, а не для того, чтобы создавать проблемы передвижения и здоровья. Всем хорошо известно, какое положение в столице с экологической точки зрения, и у транспорта особая роль в данном контексте. У нас на уровне местной и центральной власти запланированы комплексные и системные шаги, после которых планируем максимальную разгрузку города от пробок, и значительное снижение показателя загрязнения воздуха. Нашим приоритетом является развитие общественного транспорта, рост его потребления, и параллельно сокращение частных транспортных средств"- заявил Каха Каладзе.



Градоначальник поблагодарил премьер-министра, центральную власть, и парламент за поддержку, и отметил, что в 2018-2019 годы желтые автобусы полностью будут заменены на новые современные автобусы европейского типа.



"Большое спасибо премьер-министру за поддержку, поскольку все это связано с достаточно большими средствами. Сегодня в автопарке превалирует количество желтых автобусов, но уверяю вас, что в 2019 году у нас будут новые автобусы европейского типа, и желтые автобусы полностью будут заменены. Все делается для того, чтобы общественный транспорт был более комфортным, и всем отказаться от частных автомашин"- отметил Каха Каладзе.



Вице-мэр Тбилиси детально говорил о развитии столичной транспортной политики, и представил основные направления, которые планируются в городе в ближайшие годы. В частности, в 2019 году будут обновлены маршруты метро, автобусов, и микроавтобусов, и произойдет их синхронизация, в результате чего оптимально будут перераспределены пассажиропотоки, и возрастет доступность общественного транспорта.



До 2021 года на проспектах Руставели, Церетели, Казбеги, Важа-Пшавела, а также на улице Меликишвили и Костава будут устроены разметки автобусных линий. В 2019-2021 годы у метро добавятся 12 новых составов, и наряду с развитием автобусов и метро планируется сокращение количества микроавтобусов, и их полное обновление.



В рамках транспортной политики с текущего года становится обязательной регистрация такси, а с 2019 года регуляции коснутся такси с правым рулем, двумя дверями, и другого цвета. Цель этой регуляции - комфортное и безопасное передвижение пассажиров.



С первой половины 2019 года в нескольких центральных кварталах заработает пилотная программа почасовой парковки и системы зонального управления. Регуляция парковки преследует целью оптимальное управление транспортных потоков. С той же целью планируется задействовать "умную" систему управления потока, что подразумевает сбор данных, лучшее перераспределение транспортных потоков, и оптимизацию организации движения посредством "умных" светофоров.



По заявлению вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, в 2019-2021 годы количество микроавтобусов в столице сократится. По его же словам, на сегодня в Тбилиси передвигаются почти 2 000 микроавтобуса.



"Сегодня городу оказывают услугу примерно 2 000 единицы микроавтобусов. На основании исследования их количество значительно сократится. Возможно, микроавтобусы останутся только в таких ареалах, где, исходя из габаритов, невозможно движение более крупных автобусов. Это будет возможность для граждан, связаться с центральными транспортными хабами"- заявил Ираклий Хмаладзе.



Согласно новой транспортной политике, в метро добавятся 12 новых состава, и параллельно развитию автобусов и метрополитена, планируется сокращение количества микроавтобусов, и их полное обновление.



"Сегодня метро обслуживают 43 состава, и наша цель, в течение следующих трех лет добавить метрополитену еще 12 состава. Тем самым мы сможем сократить режим ожидания на остановках, и значительно увеличить показатель перевозки пассажиров. Это одно из важных мероприятий наряду с развитием автобусов, чтобы появилось еще больше стимула ездить на общественном транспорте, и сократить использование частных транспортных средств"- заявил Ираклий Хмаладзе.



На презентации транспортной политики присутствовали премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, председатель городского собрания Георгий Ткемаладзе, члены кабинета министров, депутаты городского собрания и парламента, а также бизнес омбудсмен, представители дипломатического корпуса, неправительственных организаций, и эксперты отрасли.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

