Мэр Тбилиси представил транспортную политику Тбилиси

24.07.2018 19:55 Мэр Тбилиси Каха Каладзе главным приоритетом транспортной политики столицы назвал развитие общественного транспорта, расширение его использования и сокращение количества частных транспортных средств.



Каха Каладзе 24 июля провел презентацию транспортной политики города на 2018-2021 годы в присутствии правительственной команды, депутатов Парламента и членов гражданского общества.



По словам Каладзе, в течение 2018-2019 гг. существующие 655 старых автобусов будут заменены «новыми, современными автобусами европейского типа». Для этой цели из государственного бюджета будет выделено 270 миллионов лари. К 2020 году количество автобусов увеличится до 900. По информации Мэрии столицы, в течение следующих трех лет увеличится также существующее количество поездов Метрополитена с 43 до 55.



По решению Мэрии Тбилиси, значительно сократится существующее количество микроавтобусов, что в данный момент составляет 2000 единиц, и они останутся только в таких местах, где «исходя из габаритов, невозможно будет передвижение больших автобусов».



По информации правительства столицы, с 1 октября этого года лицензирование такси станет обязательными, а с 1 октября 2019 года будут запрещены такси с рулем на правой стороне, с двумя дверьми и с отличающейся расцветкой. С 1 января 2019 года в нескольких районах Тбилиси в тестовом режиме будет запущена почасовая и зональная система парковки,а полученные оттуда средства полностью будут использованы для развития транспортной системы.



Согласно плану Мэрии, в результате транспортной реформы, к 2021 году передвижение на частных транспортных средствах должно быть сокращено с 30% до 16%, а использование общественного транспорта должно быть увеличено с 39% до 55%.



Премьер-министр Мамука Бахтадзе также выступил с речью на презентации и главным приоритетом назвал «зеленую экономику». По его словам, экологическая политика за последние годы была «крайне неэффективной» и зачастую даже «преступной», что, по его словам, нуждается в «срочном исправлении и правильных шагах». По словам Бахтадзе, для улучшения транспортной системы Тбилиси из центрального бюджета страны будут выделены «значительные финансовые ресурсы», и «в ближайшем будущем транспортная система Тбилиси станет качественно отличающейся и действительно европейской».















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