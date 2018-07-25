|
|
Процентная ставка по кредиту, привязанная к ставке рефинансирования, снизится для 58 448 заемщиков
25.07.2018 17:54
Процентная ставка по кредиту, привязанная к ставке рефинансирования, снизится для 58 448 заемщиков. Данную информацию распространяет неправительственная организация «Общество и банки».
По данным организации, по состоянию на 1 июля 2018 года количество выданных в Грузии кредитов, привязанных к плавающей процентной ставке, составляет 58 448 кредитов общим объемом 2 677 миллионов лари. Их абсолютное большинство привязано к ставке рефинансирования Нацбанка Грузии.
Сегодня комитет монетарной политики Национального банка Грузии снизил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов, а ставка денежно-кредитной политики теперь составляет 7,0 %.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна