Процентная ставка по кредиту, привязанная к ставке рефинансирования, снизится для 58 448 заемщиков

25.07.2018 17:54 Процентная ставка по кредиту, привязанная к ставке рефинансирования, снизится для 58 448 заемщиков. Данную информацию распространяет неправительственная организация «Общество и банки».



По данным организации, по состоянию на 1 июля 2018 года количество выданных в Грузии кредитов, привязанных к плавающей процентной ставке, составляет 58 448 кредитов общим объемом 2 677 миллионов лари. Их абсолютное большинство привязано к ставке рефинансирования Нацбанка Грузии.



Сегодня комитет монетарной политики Национального банка Грузии снизил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов, а ставка денежно-кредитной политики теперь составляет 7,0 %.















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