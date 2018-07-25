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Автомобилям с правым рулем и двухдверным автомашинам запретят работать в качестве такси
25.07.2018 20:21
Предоставлять услуги такси на автомобилях с правым рулем и двухдверных автомобилях будет запрещено. Об этом на радио «Палитра» заявил глава городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе.
По словам Мумладзе, с 1 октября 2019 года начнется второй этап регулирования такси и кроме расположения руля и количества дверей внимание будет уделяться и цвету такси. В частности, будет выбран один цвет и в городе будут ездить только такси одного цвета.
Как заявил Мумладзе, предположительно, в сентябре-октябре текущего года уже станет известно, какой цвет будет выбран.
Что касается автомобилей с правым рулем и двухдверных автомобилей, по словам главы городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамуки Мумладзе, запрет на предоставление услуг такси на таких автомобилях вступит в силу с 1 октября 2019 года.
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