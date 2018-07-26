Минфин Грузии за один день закрыл 20 незаконных лесопильных цехов

26.07.2018 22:49 Следственная служба министерства финансов Грузии в рамках борьбы с незаконной вырубкой леса только за один день выявила 20 лесопильных цехов, работающих без регистрации. Также были изъяты десятки кубических метров незаконно добытой древесины. Об этом было заявлено сегодня на брифинге в ведомстве.



Следственная служба с сегодняшнего дня приступила к активной борьбе с незаконной вырубкой леса. Проверки проходят в регионах Кахети, Имерети, Аджарии, Гурии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Шида Картли и Самегрело-Земо Сванети.



С проблемами представители ведомства столкнулись в двух селах, расположенных в высокогорной Сванетии — Чубери и Цаиши.



Местные жители не впустили в села сотрудников Следственной службы, они стали бросать в них камнями и палками. Для урегулирования ситуации на место был вызван полицейский спецназ.



Близ Чубери до сих пор остаются наряды полиции. Перекрыта дорога, связывающая поселок Местиа с городом Зугдиди. Местные жители требуют, чтобы полиция вышла из сел. Они заявляют, что вырубка леса — единственное, чем они могут заниматься и зарабатывать на жизнь, однако государство отнимает у них эту возможность.



«На этом этапе следственные мероприятия проводятся в 39 предприятиях по обработке леса, а также дополнительно были выявлены 20 лесопильных цехов, работающих без регистрации. Изъяты десятки кубических метров древесных материалов. Вместе с тем, с целью изучения законности реализации древесных материалов, сотрудники Следственной службы и Службы доходов проводят инвентаризацию более 150 объектов, торгующих древесиной, расположенных в городах Тбилиси, Кутаиси и Батуми», — отчиталось ведомство.



По данным министерства финансов, начать проверки было решено из-за возросшего количества фактов незаконной вырубки леса.



«Следственная служба министерства финансов и впредь будет использовать все правовые рычаги и выполнит возложенные на нее законом обязательства по выявлению и пресечению фактов незаконной добычы-реализации древесины. В соответствии с законом будут наказаны все те лица, которые вовлечены в преступную деятельность или покрывают эти преступления», — говорится в официальном сообщении ведомства.



В связи с выявлеными фактами возбуждены уголовные дела по статьям «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт», «незаконная предпринимательская деятельность», «нарушение требований регистрации лесопильных цехов» и «незаконная вырубка деревьев и кустарников».















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