Эксперты об исследовании Индекса логистики

27.07.2018 20:05 Согласно исследованию, опубликованному Всемирным банком, с 2012 года по сегодняшний день логистический индекс Грузии ухудшился, и она в рейтинге 2012-2018 годов занимает 124-е место среди 167 стран. Примечательно, что в 2012 году Грузия в этом индексе была на 77 месте.



По словам эксперта Давида Гочава, ситуация в стране с данной точки зрения требует фундаментальных изменений.



"Всемирный банк недавно обнародовал этот отчет, поэтому для его изучения требуется время, но можно сказать, что положение нашей страны в течение последних двух лет радикально не изменилось. Жаль, что Азербайджан находится впереди нас на 123-м месте, а Армения на 116-м месте. Не говоря ничего о главном игроке в регионе, Турции, которая занимает в рейтинге 37-е место, она безусловный лидер, и еще долго никто с ней не будет соперничать. Когда в рейтинге индекса эффективности логистики Кения находится на 63-м месте, Танзания на 67-м, а ты занимаешь 124-е место, и претендуешь на то, чтобы исполнять роль хаба в регионе, ситуация, разумеется, нуждается в фундаментальных изменениях. Причем немедленно"- заявил руководитель "Клуба профессиональных железнодорожников" Давид Гочава.



По мнению исполнительного директора неправительственной организации HUB Georgia, Васо Урушадзе, страна срочно должна разработать стратегию развития транспортной и логистической сферы.



"Грузия занимает важное стратегическое место на мировой карте в транспортной и логистической сфере, что жизненно важно для нашей страны, и региона в целом. Именно исходя из этого международные организации оказывают нам значимую финансовую поддержку, чтобы разработать стратегические документы, и содействовать развитию отрасли. По финансовой поддержке Всемирного банка в 2017-2026 годы следовало создать документ национальной стратегии логистики, над которой работала французская консультативная компания EGIS International вместе с грузинскими экспертами. Документ сначала должен был быть опубликован до конца 2016 года, затем дата отодвинулась до конца 2017 года, однако сегодня уже 2018 год, и его по-прежнему никто не видел. Вопрос, почему Министерство экономики скрывало документ, и что стало причиной затягивания этого процесса, остается без ответа.



У нас есть обоснованное подозрение, что группа, работающая над документом, состояла из лиц, приближенных к бывшему министру экономики, происходила нецелевая трата средств, и разработанный документ был забракован Всемирным банком. Из-за подобной безответственной политики Грузия в рейтинге мировой логистики по-прежнему занимает незавидное место, и по данным 2012-2018 года находится на 124 месте среди 167 стран, что для страны, объявившей приоритетным транспортное и логистическое направление, является катастрофой"- заявил Васо Урушадзе.





























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