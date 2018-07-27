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Гиорхелидзе: смягчение денежно-кредитной политики не сделает жизнь людей лучше


27.07.2018   21:01
Профессор Кавказского международного института, эксперт по вопросам экономики Демур Гиорхелидзе прокомментировал смягчение монетарной политики

Накануне Комитет по монетарной политике Нацбанка принял решение о снижении ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов до 7%.

"В сложившейся ситуации смягчение политики не решает проблему. У нас коэффициент монетизации, то есть перекрытия деньгами экономики, всего до 20%, то есть денег в 5 раз меньше, чем экономика", – сказал Гиорхелидзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам эксперта, искусственно накачивать экономику деньгами нельзя – она должна развиваться сама, и по мере наращивания экономики, денежная масса будет расти соответственно. Сейчас же смягчение политики никак не повлияет на существующую проблему, отмечает экономист.






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