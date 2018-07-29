Гройсман: Украина выходит на новый этап развития торговли

29.07.2018 13:16

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил убеждение, что Украина выходит на новый этап развития внутренней и внешней торговли.



Об этом он отметил в поздравлении работников торговли с профессиональным праздником, текст которого обнародован на сайте Правительственного портала.



"Главная задача Правительства - не только удержать тенденцию роста в торговле, но и усилить ее дальнейшее стремительное развитие. Для этого приоритетами в работе профильных органов исполнительной власти являются усиление защиты экспортеров, содействие увеличению части украинских товаров на внешнем рынке, модернизация транспортной инфраструктуры и транзитных услуг, от чего зависит ценообразование, введение новых методологий дерегуляции предпринимательской деятельности, а также макроэкономическая стабильность в государстве. Убежден, что сегодня мы выходим на новый этап развития внутренней и внешней торговли", - идет речь в поздравлении.



Премьер-министр подчеркнул, что соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом углубило экономические отношения с европейскими государствами. Так от зоны свободной торговли наше государство получило значительные торговые преференции: беспошлинные тарифные квоты для 36 видов товаров, преимущественно сельскохозяйственной продукции.



"Рост экспортного потенциала нашей страны позволит ставить новые амбициозные цели и ориентироваться на новые мировые рынки, сам факт чего доказывает о повышении конкурентоспособности украинской продукции. Без преувеличения, торговля в Украине (как внешняя, так и внутренняя) сегодня переживает значительное поднесение и эта динамика положительно влияет на укрепление реальной экономики", - написал Гройсман.



Другими важными составляющими работы правительства председатель Кабинета министров назвал содействие развитию конкуренции в сфере оптовой и розничной торговли, привлечение внутренних и внешних инвестиций, оптимизация функциональной и территориальной структуры торговли.



Премьер-министр отметил, что выполнение всех этих задач невозможно без опыта работников торговли и выразил им благодарность за профессиональную работу.

















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