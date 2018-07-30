Французские специалисты ознакомились с туристическим потенциалом грузинского региона Рача

30.07.2018 13:47 Ведущие французские специалисты побывали в горном регионе Рача, чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом этого края и концепцией, над которой работает государственный инвестиционный «Партнерский фонд Грузии». Об этом сообщает сегодня газета «Сакартвелос республика».



Грузинский горный регион Рача-Лечхуми называют второй Швейцарией. Здесь чистый горный воздух, альпийские луга и множество минеральных источников. Также в Раче, в селе Хванчкара, культивируют сорта винограда, из которого делают знаменитое одноименное вино.



Представители руководства Компании по планировке горных курортов и дизайна Geode и Компании развития горных курортов Compagnie des Alpes приехали в Грузию по приглашению «Партнерского фонда» и при поддержке посольства Франции.





Представители французских компаний оценили инвестиционный потенциал Рачи и осмотрели курортные линии региона.



Исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе ознакомил французских специалистов с деталями концепции развития Рачи и предоставил им информацию об инвестиционных возможностях региона.



Вместе с французскими специалистами в Рача побывала и глава службы экономики посольства Франции Юлия Сотье. Французов с туристическим потенциалом ознакомили и представители компании «Географик» и «Артстудио», которые работают над планом пространственного обустройства Рачи.



Концепция развития Рачи также направлена на трудоустройство местных жителей, чтобы они не покидали родные дома.



«Туристический ресурс Рачи не освоен. Это тот край, который особенно богат курортным потенциалом. Развитие сектора туризма является приоритетом «Партнерского фонда», именно поэтому фонд работает над концепцией развития Рачи, в рамках которого стараемся максимально охватить регион и перенять европейский опыт», — заявил Саганелидзе.



«У региона Рача есть полный комплект туристических ресурсов для того, чтобы конкурировать с ведущими горными курортами Европы. Наша цель — поделиться нашим опытом, чтобы вы сумели достичь наилучших результатов», — заявил директор по международным проектам Compagnie des Alpes Фредерик Марион.



Новости-Грузия











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