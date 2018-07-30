Соотношение долга правительства к ВВП снизилось

30.07.2018 15:10 «Соотношение долга правительства к ВВП снизилось», — заявил заместитель министра финансов Николоз Гагуа на сегодняшнем брифинге.



По его информации, если в начале года объем долга составлял 44%, то по данным за полгода он сократился до 40,2%.



По словам заместителя министра, главная причина этого — увеличение экономического роста выше запланированного показателя.



Гагуа предполагает, что тенденция снижения долга в соотношении к ВВП сохранится.















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