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Соотношение долга правительства к ВВП снизилось
30.07.2018 15:10
«Соотношение долга правительства к ВВП снизилось», — заявил заместитель министра финансов Николоз Гагуа на сегодняшнем брифинге.
По его информации, если в начале года объем долга составлял 44%, то по данным за полгода он сократился до 40,2%.
По словам заместителя министра, главная причина этого — увеличение экономического роста выше запланированного показателя.
Гагуа предполагает, что тенденция снижения долга в соотношении к ВВП сохранится.
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