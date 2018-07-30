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Замедление экономического роста связано со строительным сектором - замминистра финансов
30.07.2018 15:42
По заявлению заместителя министра финансов Николоза Гагуа, замедление экономического роста в июне по сравнению с маем месяцем связано со строительным сектором.
Как заявил Гагуа на брифинге, в строительном секторе внедряются новые, европейские и экологические стандарты.
В минфине предполагают, что в ближайшие месяцы динамика в строительном секторе улучшится.
Что же касается факторов, которые положительно сказываются на росте, то по словам Гагуа, большая часть их часть приходится на экспорт и туризм.
С точки зрения отраслей, высокий рост в июне зафиксирован в сферах транспорта, финансов. гостиничного бизнеса и ресторанов.
По данным Сакстата, показатели экономического роста в июне составили 4%, а средний экономический рост за полгода — 5,7%.
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