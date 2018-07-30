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Грузинский бизнесмен может стать владельцем голландского футбольного клуба «Дэн Босх»


30.07.2018   19:28
Голландский футбольный клуб "Дэн Босх" переходит во владение грузинского бизнесмена.

99,99% акций клуба покупает 23-летний Кахи Жордания. Он готов заплатить за контрольный пакет клуба 2,5 миллиона евро. Для завершения сделки необходимо согласие футбольной ассоциации Голландии.

Кахи Жордания является гражданином Швейцарии. Его компания "Ойл Енерджи групп" с 2014 года занимается торговлей нефтепродуктами в России. Кроме торговли компания занимается управлением хранилищ, и логистикой нефтепродуктов. Жордания также владеет в России второй компанией, которая предлагает логистический сервис участникам рынка нефтепродуктов.

Футбольный клуб "Дэн Босх" играет в первом дивизионе Голландии.







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