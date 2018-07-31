В Грузии зафиксировали 28-процентный рост экспорта

31.07.2018 11:04



Если же говорить о внутренней торговле, то в последние годы в Грузии наблюдается тенденция постепенного перехода ее в онлайн. Сегодня практически каждая компания, стремящаяся расширять свое присутствие на рынке, имеет представительство в интернете. Онлайн покупатели осуществляют различные приобретения - от одежды, до бытовой техники и различных услуг. Поэтому, намереваясь приобрести



Основными преимуществами онлайн-покупок являются их удобство, простота, доступность. Оформить заказ можно в любое время, не придерживаясь графика работы магазина. К тому же, выбор в сети часто существенно шире, чем в наземных торговых точках, а стоимость товаров - намного выгоднее. Покупателю не придется спешить, можно в комфортной атмосфере изучить ассортимент магазина, ознакомиться с характеристиками товара и сделать осознанный выбор. При необходимости всегда можно получить консультацию от специалистов интернет-площадки.



Стоит отметить, что на онлайн-покупки сохраняются все те же условия и гарантии, что и на приобретения в наземных торговых точках. Кроме того, здесь для пользователя доступны различные способы оплаты - от наличных, до безналичного расчета или электронных денег. Многие торговые точки предлагают покупки «в один клик», что существенно упрощает сотрудничество с магазином.



Выбирая онлайн-покупки, пользователь также получает возможность воспользоваться дополнительными опциями интернет-площадки, к примеру, сравнение нескольких товаров по характеристикам, оформление подписки на новинки, участие в акциях и т.д. Также нельзя не упомянуть о том, что часто только в интернете можно приобрести какие-то эксклюзивные товары. Из-за специфики деятельности оффлайн-магазины реже специализируются только на одной категории продукции. В сети же всегда можно найти нужную вещь, почитать обзоры и получить дельные советы.





За первые пять месяцев текущего года в Грузии зафиксировали существенный прирост экспорта - на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Общий доход составил почти 1,3 млрд долларов США. Что касается внешнеторгового оборота, то он составил примерно 4,9 млрд долларов США. Стимулирует рост экспорта расширение числа стран, с которыми достигнуто соглашение о свободной торговле. Кроме того, способствует производству продукции, которая интересна экспортерам, реализация правительственных программ поддержки бизнеса.Если же говорить о внутренней торговле, то в последние годы в Грузии наблюдается тенденция постепенного перехода ее в онлайн. Сегодня практически каждая компания, стремящаяся расширять свое присутствие на рынке, имеет представительство в интернете. Онлайн покупатели осуществляют различные приобретения - от одежды, до бытовой техники и различных услуг. Поэтому, намереваясь приобрести недорогие часы популярного бренда для подарка, стоит изучить ассортимент специализированных интернет-магазинов.Основными преимуществами онлайн-покупок являются их удобство, простота, доступность. Оформить заказ можно в любое время, не придерживаясь графика работы магазина. К тому же, выбор в сети часто существенно шире, чем в наземных торговых точках, а стоимость товаров - намного выгоднее. Покупателю не придется спешить, можно в комфортной атмосфере изучить ассортимент магазина, ознакомиться с характеристиками товара и сделать осознанный выбор. При необходимости всегда можно получить консультацию от специалистов интернет-площадки.Стоит отметить, что на онлайн-покупки сохраняются все те же условия и гарантии, что и на приобретения в наземных торговых точках. Кроме того, здесь для пользователя доступны различные способы оплаты - от наличных, до безналичного расчета или электронных денег. Многие торговые точки предлагают покупки «в один клик», что существенно упрощает сотрудничество с магазином.Выбирая онлайн-покупки, пользователь также получает возможность воспользоваться дополнительными опциями интернет-площадки, к примеру, сравнение нескольких товаров по характеристикам, оформление подписки на новинки, участие в акциях и т.д. Также нельзя не упомянуть о том, что часто только в интернете можно приобрести какие-то эксклюзивные товары. Из-за специфики деятельности оффлайн-магазины реже специализируются только на одной категории продукции. В сети же всегда можно найти нужную вещь, почитать обзоры и получить дельные советы.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

