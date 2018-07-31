В Зугдиди пройдет «Фестиваль меда»

31.07.2018 11:32 В Зугдиди впервые пройдет «Фестиваль меда». По информации Зугдидского муниципалитета, фестиваль пройдет на прилегающей к школе №2 территоории.



Фестиваль меда организован мэрией Зугдидского муниципалитета. Он откроется в 11:00 и продлится весь день. В 19:00 же состоится концерт Гиги Адамашвили.



Цель фестиваля – содействие малому и среднему бизнесу, в частности, популяризации в муниципалитете производства меда, как отраслевого направления. Фестиваль будет ежегодным.















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