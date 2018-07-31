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Экономический рост Грузии в июне составил 4%
31.07.2018 14:14
В июне 2018 года экономический рост в стране составил 4%. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на Национальную службу статистики «Сакстат».
В июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительный рост фиксируется в сферах транспорта, гостиниц и ресторанов, финансовой деятельности и торговли.
Вместе с тем, средний показатель роста ВВП во втором квартале 2018 года составил 6%, а за шесть месяцев — 5,7%.
Следует отметим, что один из самых высоких показателей экономического роста в последние годы наблюдался в мае 2018 года и составил 7,5 %.
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