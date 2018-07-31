Завтра в Тбилиси начинается регистрация такси

31.07.2018 14:23 1 августа в Тбилиси начинается регистрация такси. Столичные власти предлагают желающим сделать это на сайте taxitbilisi.gov.ge



Срок действия разрешения составляет один год. Регистрационный взнос для водителей автомобилей с обычным двигателем внутреннего сгорания составляет 100 лари (около 40 долларов), для водителей гибридных автомобилей — 50 лари (около 20 долларов), а с водителей электромобилей плата не взимается. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Регистрация такси в Тбилиси продлится до 1 октября. В случае отказа от получения разрешения таксисты будут штрафоваться на 200 лари (около 80 долларов).



После прохождения регистрации водители такси будут обязаны размещать в автомобиле идентификационную информацию.



Мониторинг за работой такси возлагается на патрульную полицию и на Службу городского транспорта.



Начальник Службы городского транспорта мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе сообщил, что для получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обратиться в гамгеоба (районное управление), где им окажут помощь представители соответствующей службы мэрии.



По его словам, схема прохождения регистрации очень простая – нужно зайти на сайт, заполнить персональные данные и подтвердить право собственности на автомобиль. Если у соискателя нет собственного автомобиля, то он должен предоставить согласие собственника автомобиля на его использование в качестве такси.



Мумладзе подтвердил, что через год будут введены дополнительные регуляции, в том числе касающиеся цвета автомобиля, использующегося в качестве такси.



В октябре станет известно, какого цвета такси будут работать в Тбилиси. Кроме того, из соображений безопасности будет введен запрет на работу такси для праворульных автомобилей. «У водителей еще есть год, чтобы подготовится к этому», — заявил Мумладзе.















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