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На АЗС компании SOCAR в Грузии будет использоваться солнечная энергия


31.07.2018   19:22
На автозаправочных станциях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии будет использоваться солнечная энергия.

Как сообщает АПА, об этом в интервью грузинскому изданию «The Financial» сказал директор компании «Socar Georgia Petroleum» Леван Гиоргадзе. 

Он отметил, что компания анализирует возможности установки солнечных панелей на крышах-навесах АЗС: «Мы планируем покрыть 20-30% энергетической потребности наших автозаправочных станций в течение 5 лет за счет солнечной энергии».


Леван Гиоргадзе также отметил увеличение числа порталов на автозаправочных станциях SOCAR для зарядки аккумуляторов электромобилей: «Всего на 7 наших АЗС установлены аппараты для зарядки аккумуляторов электромобилей. Это позволяет нашим клиентам путешествовать на электромобиле по всей Грузии, от Телави до Батуми».






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