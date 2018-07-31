|
|
На АЗС компании SOCAR в Грузии будет использоваться солнечная энергия
31.07.2018 19:22
На автозаправочных станциях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии будет использоваться солнечная энергия.
Как сообщает АПА, об этом в интервью грузинскому изданию «The Financial» сказал директор компании «Socar Georgia Petroleum» Леван Гиоргадзе.
Он отметил, что компания анализирует возможности установки солнечных панелей на крышах-навесах АЗС: «Мы планируем покрыть 20-30% энергетической потребности наших автозаправочных станций в течение 5 лет за счет солнечной энергии».
Леван Гиоргадзе также отметил увеличение числа порталов на автозаправочных станциях SOCAR для зарядки аккумуляторов электромобилей: «Всего на 7 наших АЗС установлены аппараты для зарядки аккумуляторов электромобилей. Это позволяет нашим клиентам путешествовать на электромобиле по всей Грузии, от Телави до Батуми».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна