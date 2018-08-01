Согласно исследованию NDI, самые важные национальные вопросы - рабочие места, бедность и рост цен

01.08.2018 11:11 Самые важные национальные вопросы — рабочие места, бедность и рост цен\инфляция — об этом заявили во время презентации результатов проведенного в июне исследования общественного мнения Национального демократического института (NDI) и CRRC — Грузия.



Полевые работы исследования были проведены в период с 23 июня по 8 июля в масштабах страны (за исключением оккупированных территорий) на основе 2409 прямого интервью путем представительной выборки.



Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.















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