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Согласно исследованию NDI, самые важные национальные вопросы - рабочие места, бедность и рост цен
01.08.2018 11:11
Самые важные национальные вопросы — рабочие места, бедность и рост цен\инфляция — об этом заявили во время презентации результатов проведенного в июне исследования общественного мнения Национального демократического института (NDI) и CRRC — Грузия.
Полевые работы исследования были проведены в период с 23 июня по 8 июля в масштабах страны (за исключением оккупированных территорий) на основе 2409 прямого интервью путем представительной выборки.
Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.
Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.
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