Лора Торнтон: Несмотря на объявленный экономический рост, это не отразилось на настроении общества

01.08.2018 15:19 Исследование, опубликованное сегодня Национально–демократическим институтом (NDI) и CRRC-Грузия, указывает на растущее недовольство населения по отношению экономического положения, охраны окружающей среды, и политического климата в стране.



Согласно исследованию, ведущими национальными вопросами по-прежнему остаются экономические темы: рабочие места, бедность, и рост цен. Только 3% населения оценивает экономическое положение Грузии "хорошо". Кроме того, 59% респондентов отмечает, что в минувшем месяце не работали ни одного оплачиваемого дня.



Граждане хотят, чтобы государственный бюджет преимущественно тратился на здравоохранение, образование, пенсии, и социальную помощь. Для этого они готовы сократить финансирование у внешних отношений, полиции, помощи малому и среднему бизнесу.



"Несмотря на объявленный экономический рост, большинство граждан пессимистически оценивают экономическое положение страны. Очевидно, этот экономический рост не отразился на настроении общества"- заявила директор офиса Грузии NDI Лора Торнтон.

















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