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Бывшее здание министерства экономики остается без функции


01.08.2018   19:03
Строительство гостиницы в бывшем здании на улице Чантурия в Тбилиси пока не началось. «Хуалинг Групп» не уточняет дату начала работ.

Инвестор согласовал с мэрией Тбилиси только предварительный эскиз, который удалось получить Первому каналу. Согласно проекту, инвестор планирует расширить здание, однако детальный проект компания пока не согласовала с мэрией, соответственно, не получала и разрешение на строительство.

По данным Национального агентства недвижимого имущества, на выполнение инвестиционных обязательств у «Хуалинг Групп» есть срок до 20 апреля 2019 года. Если за это время компания не откроет гостиницу на 100 номеров, ее, предположительно, оштрафуют.

Здание, в котором находилось министерство экономики и устойчивого развития, было продано 29 июня 2015 года за 9 млн 450 тысяч долларов США. Министерство покинуло здание в 2016 году и арендовала здание на улице Човелидзе.






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