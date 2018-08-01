Бывшее здание министерства экономики остается без функции

01.08.2018 19:03 Строительство гостиницы в бывшем здании на улице Чантурия в Тбилиси пока не началось. «Хуалинг Групп» не уточняет дату начала работ.



Инвестор согласовал с мэрией Тбилиси только предварительный эскиз, который удалось получить Первому каналу. Согласно проекту, инвестор планирует расширить здание, однако детальный проект компания пока не согласовала с мэрией, соответственно, не получала и разрешение на строительство.



По данным Национального агентства недвижимого имущества, на выполнение инвестиционных обязательств у «Хуалинг Групп» есть срок до 20 апреля 2019 года. Если за это время компания не откроет гостиницу на 100 номеров, ее, предположительно, оштрафуют.



Здание, в котором находилось министерство экономики и устойчивого развития, было продано 29 июня 2015 года за 9 млн 450 тысяч долларов США. Министерство покинуло здание в 2016 году и арендовала здание на улице Човелидзе.















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