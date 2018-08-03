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Купить железнодорожные билеты в Грузии теперь можно с помощью мобильного приложения
03.08.2018 13:08
«Грузинская железная дорога» представила новое мобильное приложение для покупки билетов.
До сих купить железнодорожные билеты онлайн можно было только на сайтах-посредниках. К примеру, на сайте TKT.ge.
Новое приложение называется Georgian Railway Tickets. Купить билет на поезд с его помощью смогут жители Грузии и туристы.
Приложение доступно на трех языках – английском, русском и грузинском. Пользователи устройств Android, iOS и Windows уже могут скачать аппликацию.
После покупки билета на Georgian Railway Tickets, пользователь получит QR-код. Его необходимо предъявить проводнику вместе с удостоверением личности до отправления.
Важно, что у приложения также есть функции выбора мест и возврата билетов. Грузинские студенты на Georgian Railway Tickets смогут купить билеты со скидкой.
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