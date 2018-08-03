Купить железнодорожные билеты в Грузии теперь можно с помощью мобильного приложения

03.08.2018 13:08



До сих купить железнодорожные билеты онлайн можно было только на сайтах-посредниках. К примеру, на сайте TKT.ge.



Новое приложение называется Georgian Railway Tickets. Купить билет на поезд с его помощью смогут жители Грузии и туристы.



Приложение доступно на трех языках – английском, русском и грузинском. Пользователи устройств Android, iOS и Windows уже могут



После покупки билета на Georgian Railway Tickets, пользователь получит QR-код. Его необходимо предъявить проводнику вместе с удостоверением личности до отправления.



Важно, что у приложения также есть функции выбора мест и возврата билетов. Грузинские студенты на Georgian Railway Tickets смогут купить билеты со скидкой.



«Грузинская железная дорога» представила новое мобильное приложение для покупки билетов.До сих купить железнодорожные билеты онлайн можно было только на сайтах-посредниках. К примеру, на сайте TKT.ge.Новое приложение называется Georgian Railway Tickets. Купить билет на поезд с его помощью смогут жители Грузии и туристы.Приложение доступно на трех языках – английском, русском и грузинском. Пользователи устройств Android, iOS и Windows уже могут скачать аппликацию После покупки билета на Georgian Railway Tickets, пользователь получит QR-код. Его необходимо предъявить проводнику вместе с удостоверением личности до отправления.Важно, что у приложения также есть функции выбора мест и возврата билетов. Грузинские студенты на Georgian Railway Tickets смогут купить билеты со скидкой.











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