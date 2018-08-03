Грузию в июле посетило более миллиона международных визитеров

03.08.2018 14:46 Грузию в июле посетило более миллиона международных визитеров. Этот показатель на 10,5% больше данных за аналогичный период 2017 года. Статистику сегодня на пресс-конференции представил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.



Число туристов — международных визитеров, которые провели в Грузии сутки и больше, в июне составило почти 565 тысяч человек, что на 15% больше показателей 2017 года.



Чаще всего в июле в Грузию приезжали из России – рост 13,8%, Азербайджана (+9,8%), Турции (+20,5%) и Армении (-4.2%).



Что касается стран Евросоюза, то по числу международных визитов лидировали: Румыния (+260%), Эстония (+83%), Германия (+59%), Чехия (+56%), Нидерланды (+55%), Великобритания (+44%) и Польша (+42%).



Особенный рост зафиксировали из Китая (+115%), Кореи (+83%), Беларуси (+55%), США (+54%), Саудовской Аравии (+44%) и другие.















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