За семь месяцев Грузию посетило более 4,6 миллиона международных визитеров

03.08.2018 14:56 Большинство международных визитеров, посетивших Грузию за последние семь месяцев, были гражданами Азербайджана. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.



В целом за семь месяцев Грузию посетило более 4,6 миллиона международных визитеров, что на 12,9% больше данных за январь-июль прошлого года. Число туристических визитов за указанный период возросло на 21% и составило почти 2,5 миллиона.



После Азербайджана, странами лидерами по числу международных визитеров оказались: Россия (+24,1%), Турция (+20,4%) и Армения (+2,1%).



Что касается стран Евросоюза, то чаще всего в Грузию приезжали из Эстонии (+102%), Испании (+54%), Великобритании (+50%), Нидерландов (+49%), Чехии (+49%), Германии (+48%), Латвии (+44%) и Франции (+36%).



Особенный рост также зафиксирован из Кореи (+143%), Китая (+92%), Саудовской Аравии (+67%), Кевейта (+49%) и Беларуси (+43%).



Доход от иностранного туризма за семь месяцев 2018 года составил более 1,6 миллиарда долларов. В сравнении с данными за январь-июль прошлого года доходы увеличились на 305 миллионов долларов — 28,9%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

