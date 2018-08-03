Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Два рейса из Киева в Грузию перенесли на неопределенное время


03.08.2018   15:03
В пятницу, 3 августа, два утренних рейса из столичного аэропорта «Киев» (Жуляны) в Грузию перенесли на неопределенное время. Об этом сообщил в Facebook Юрий Чевордов.

«Аэропорт „Киев“. Издевательство с рейсами продолжается. Рейсы Киев — Батуми, Киев — Тбилиси переносятся на неопределенное время. Из представителей компании — не совсем адекватная дама в кассе, которая никому ничего пояснить не может и не считает нужным, и тупо всем хамит. „Не покупайте билеты Компании YanAir“, — ответ на уровне бога маркетинга. Первый день отпуска начался…», — написал он.

Как сообщал Realist, в международном аэропорту «Борисполь» в четверг, 19 июля, почти на 10 часов задержали рейс QU4421, который направлялся из Киева в Хургаду. Чтобы утихомирить пассажиров и освободить гейт, администрации аэропорта пришлось вызвать полицию с автоматчиками.

В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов.

В Грузии застряла группа украинских туристов из-за задержки рейсов в Киеве.

Украинские туристы двое суток не могут вылететь из итальянского города Римини в Одессу по техническим причинам в авиакомпании YanAir.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии ищут новые залежи нефти
В июле Кутаисский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров - 75 372
За полгода Грузия экспортировала табачную продукцию на $57,7 млн
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения задумалась о новом российском кредите
В Армении опровергли информацию о проблемах с российским оборонным кредитом
В горах Сванетии сошла ледниковая масса
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна