Два рейса из Киева в Грузию перенесли на неопределенное время

03.08.2018 15:03 В пятницу, 3 августа, два утренних рейса из столичного аэропорта «Киев» (Жуляны) в Грузию перенесли на неопределенное время. Об этом сообщил в Facebook Юрий Чевордов.



«Аэропорт „Киев“. Издевательство с рейсами продолжается. Рейсы Киев — Батуми, Киев — Тбилиси переносятся на неопределенное время. Из представителей компании — не совсем адекватная дама в кассе, которая никому ничего пояснить не может и не считает нужным, и тупо всем хамит. „Не покупайте билеты Компании YanAir“, — ответ на уровне бога маркетинга. Первый день отпуска начался…», — написал он.



Как сообщал Realist, в международном аэропорту «Борисполь» в четверг, 19 июля, почти на 10 часов задержали рейс QU4421, который направлялся из Киева в Хургаду. Чтобы утихомирить пассажиров и освободить гейт, администрации аэропорта пришлось вызвать полицию с автоматчиками.



В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов.



В Грузии застряла группа украинских туристов из-за задержки рейсов в Киеве.



Украинские туристы двое суток не могут вылететь из итальянского города Римини в Одессу по техническим причинам в авиакомпании YanAir.















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