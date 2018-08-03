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Грузия занимает 18-е место в рейтинге лучших стран для бизнеса в Европе
03.08.2018 15:38
Грузия занимает 18-е место в рейтинге лучших стран для бизнеса в Европе.
Лучшие европейские страны для бизнеса — так называется ежегодный отчет EuCham, согласно которому Грузия с 69 баллами занимает 18-е место среди 46 европейских стран.
Исследование базируется на двух основных индексах Всемирного банка и Международной прозрачности.
Это отчет о ведении бизнеса и индекс оценки восприятия коррупции.
Согласно рейтингу EuCham, в первую пятерку лучших европейских стран для бизнеса входят: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Великобритания.
В текущем году Грузия улучшила показатели на две позиции. В отчете за 2017 год Грузия находилась на 20-м месте.
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