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Батумский аэропорт могут перенести в гурийское село Мериа, или в Кобулети


03.08.2018   17:49
В правительстве Аджарии началось обсуждение о том, будет ли упразднен международный аэропорт в Батуми. Об этом сообщает "Аджарское телевидение".

Альтернативой аэропорта, находящегося в туристическом городе, рассматривается перенос аэропорта в село Мериа Гурийского района, на территорию бывшего военного аэродрома, или в Кобулети.

"Это было предложение на уровне инициативы. Я считаю, что есть чрезвычайно важный потенциал в сторону аэропорта в Батуми, и именно из-за существования аэропорта не удается его освоение. А если аэропорт будет перенесен, будет перспектива развития. В то же время будет развиваться и Кобулети, и Батуми"- заявил "Телевидению Аджарии" депутат Верховного совета от "Грузинской мечты" Цотне Ананидзе.

Председатель правительства Аджарии примет окончательное решение в связи с переносом аэропорта после технически-экономического изучения материалов.

"Концептуально вопрос поставлен, и, разумеется, после технически-экономического изучения мы сможем более детально зафиксировать свою позицию, и потом принять решения"- заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Что касается набережной Батуми, то есть места, где устроен аэропорт, планируется подготовить территорию для инвестиций.







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