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Осенью 2020 года у Батуми будет стадион стандартов UEFA


06.08.2018   15:04
Осенью 2020 года у Батуми будет новый стадион стандартов UEFA, рассчитанный на 20 000 зрителей.

Работа по строительству международного футбольного стадиона Батуми интенсивно ведется.

На данном этапе идет железно-бетонная работа. В ближайшие дни начнется устройство ярусов. С сентября планируется строительство металлоконструкций, что включает покрытие стадиона.

"Этот важнейший проект даст нам возможность принимать в Батуми очень важные мероприятия. Это важно не только для проведения спортивных мероприятий, но и для привлечения большего количества туристов в город, и вообще в Аджарию. В то же время у нас есть важные планы, осуществить урбанистическое развитие Батуми, внедрить европейские стандарты. Стадион является необходимым атрибутом любого успешного европейского города. Исходя из этого, мы в ежедневном режиме осуществляем мониторинг, чтобы проект был завершен в срок"- заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

В процессе строительства в целом будут заняты 500 человек, на данное время работают 200 человек.

Стадион будет перекрыт архитектурной мембраной. Зрители будут передвигаться посредством защитных барьеров и направляющих разделительных металлических перил. У стадиона будет несколько входа: для СМИ, автобусов, спортсменов, и VIP. На территории будет устроен паркинг примерно на 1 200 машин.






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