Батуми - первый город в Грузии, который заслужил статус Европейского города спорта

06.08.2018 16:17 ACES Europe — Федерация спорта европейских столиц и городов присвоила Батуми статус «города спорта» 2019 года. Батуми — первый город из Грузии, который подал заявку в организацию. Специальная комиссия посетила Грузию в июле для инспектирования. ACES Europe комиссия, которую возглавлял президент федерации Джан Франческо Лупателли, в овремя визита в Батуми осмотрела спортивные объекты и на месте оценила текущую ситуацию.



Согласно докладу, подготовленному ACES Europe, Батуми является хорошим примером для спорта, образования и здравоохранения, что является основной целью ACES Europe; примерная спортивная политика и инфраструктура, программы и активности. Именно с учетом данных критериев Батуми было присвоено звание европейского города спорта. Этот факт доказывает то, что Грузия считается одной из спортивных стран Европы. Кроме того, полученный статус будет способствовать здоровому образу жизни и популяризации спорта. Развитие спорта было объявлено одним из приоритетных направлений в Грузии.



Напомним, что в этом году в Батуми пройдет 43-я Всемирная шахматная олимпиада, в которой примут участие 4 000 спортсменов и делегатов из 189 стран. В этом году в Батуми проходят многочисленные международные спортивные соревнования. К уже существующей спортивной инфраструктуре вскоре добавится многофункциональный спортивный дворец, ледовый зал и международный футбольный стадион отвечающий стандартам УЕФА на 20 000 зрителей.



ACES Europe ежегодно присваивает европейским городам статус «Европейской столицы спорта», «Города спорта Европы», «Европейское спортивное сообщество» и «Малый спортивный город Европы».



Титул и флаг «города спорта Европы» Батуми получит 4 декабря 2018 года вовремя церемонии награждения, которая состоится в Европейском парламенте в Брюсселе.



Что касается «Европейской столицы спорта, то этот статус в 2019 году будет носить Будапешт.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

