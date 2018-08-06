Экспорт грузинских вин на стратегические рынки и в европейские страны вырос

06.08.2018 21:30 В январе-июле Грузия экспортировала 45,4 млн. бутылок вина (0,75 л) в 50 стран мира, что на 19% больше, чем за тот же период в 2017 году.



По данным Национального агентства вина, стоимость экспорта вина составила 107,8 млн. долларов США, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28 процентов.



По информации агентства, экспорт увеличился на стратегических рынках грузинского вина: Япония — 124% (166 032 бутылки), Великобритания — 67% (50 062), Польша — 32% (1 886 618), США — 4% (244 374).



Аналогичным образом темпы роста фиксируются и в Европе: Румыния — 390 процентов (84 654), Чехия — 68 процентов (30 456), Германия — 32 процента (308 734), Лицей — 21 процент (265 062), Нидерланды — 17 процентов (38 799) Латвия — 16 процентов (966 726), Эстония — 7 процентов (329 304).



Вместе с тем, в отчетном периоде экспорт увеличился и на традиционных рынках: Кыргызстан — 81% (140), Казахстан — 41% (1 996 860), Украина — 38% (5 040 319), Россия — 20% (28 564 609), Беларусь 4% (846 822) и другие.

Пять крупнейших стран-экспортеров: Россия — 28 564 609, Украина — 5 040 319, Китай — 3 514 066, Казахстан — 1 996 860 и Польша — 1 886 618.















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