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С января по июль из Грузии было экспортировано 219,5 тысячи бутылок чачи


06.08.2018   21:35
С января по июль из Грузии в 24 страны мира было экспортировано 219,5 тысячи бутылок (0,5 л) чачи, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 114 процентов. Данные распространяет Национальное агентство вина.

По информации Национального агентства вина, всего за отчетный период общий объем экспорта составил 638,5 тысячи долларов, что на 126% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, в январе-июле было экспортировано 9,9 млн. бутылок (0,5 л) бренди в 20 стран мир, что на 20% выше, чем за 7 месяцев прошлого года. Доход от экспорта бренди достигла 20 миллионов долларов США — рост в этом случае составляет 7 процентов.

Что касается вина, то в январе-июле этого года экспортировано 45,4 млн. бутылок вина (0,75 л) в 50 стран мира — на 19% больше, чем за тот же период в 2017 году.

По данным Национального агентства вина, доходы от экспорта вина, бренди, чачи, брендового спирта и бренди на разлив достигли 173,3 млн. долларов США в первом полугодии, что на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.











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