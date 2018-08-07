Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С момента задействования техосмотра, каждый четвертый автомобиль не смог пройти проверку


07.08.2018   19:47
С начала задействования обязательного техосмотра по сей день проверено 56 906 автомобилей. Из этого количества каждый четвертый автомобиль, т.е. 13 360 машин не прошли техническое инспектирование с первой попытки. Эти данные Первому каналу предоставило министерство экономики.

Согласно информации, на повторный техосмотр в тестовые центры по сегодняшний день явились 9 655 автомобилей, а 3 705 автомобилей пока не проходили повторной проверки.

В отношении 1 539 автомобилей уже вынесен полный запрет на их эксплуатацию на дорогах.

Техосмотр на данном этапе распространяется на микроавтобусы, автобусы, грузовые автомобили, и транспортные средства госведомств и юридических лиц.

С октября прохождение техосмотра станет обязательным для автомобилей с объемом двигателя более 3,0 литра.

Обязательная техническая инспекция для всего автопарка будет запущена с января 2019 года.

Стоимость инспектирования для легковых машин составляет 60 лари, для грузовых и иного транспорта — 100 лари.

Если водитель не исправит выявленную при техосмотре неисправность в течение одного месяца, то будет оштрафован на 50 лари, штраф для юридического лица составляет 200 лари.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ливана в октябре посетит Армению
Президент Грузии наградил Орденом Чести журналистов, погибших во время российско-грузинской войны 2008 года
МИД Германии: Одностороннее признание сепаратистских регионов Грузии Российской Федерацией и еще четырьмя государствами неприемлемо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна