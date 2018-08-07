С момента задействования техосмотра, каждый четвертый автомобиль не смог пройти проверку

07.08.2018 19:47 С начала задействования обязательного техосмотра по сей день проверено 56 906 автомобилей. Из этого количества каждый четвертый автомобиль, т.е. 13 360 машин не прошли техническое инспектирование с первой попытки. Эти данные Первому каналу предоставило министерство экономики.



Согласно информации, на повторный техосмотр в тестовые центры по сегодняшний день явились 9 655 автомобилей, а 3 705 автомобилей пока не проходили повторной проверки.



В отношении 1 539 автомобилей уже вынесен полный запрет на их эксплуатацию на дорогах.



Техосмотр на данном этапе распространяется на микроавтобусы, автобусы, грузовые автомобили, и транспортные средства госведомств и юридических лиц.



С октября прохождение техосмотра станет обязательным для автомобилей с объемом двигателя более 3,0 литра.



Обязательная техническая инспекция для всего автопарка будет запущена с января 2019 года.



Стоимость инспектирования для легковых машин составляет 60 лари, для грузовых и иного транспорта — 100 лари.



Если водитель не исправит выявленную при техосмотре неисправность в течение одного месяца, то будет оштрафован на 50 лари, штраф для юридического лица составляет 200 лари.















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