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Каладзе: Сегодня начинается строительство эстакады в Вашлиджвари


08.08.2018   13:49
В районе Вашлиджвари в Тбилиси начинается строительство двухъярусной эстакады. Об этом сегодня на заседании городского правительства заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам мэра, городская служба развития инфраструктуры с сегодняшнего начинает строительство транспортного узла на пересечении проспекта Маршала Геловани и улицы Сараджишвили.
На осуществление проекта из городского бюджета выделено 4 миллиона лари (более 1,6 миллиона долларов).

Следует отметить, что строительство эстакады в Вашлиджвари планировалось в 2017 году, однако было перенесено «из-за других приоритетных проектов» по решению бывшего мэра Тбилиси Давида Нармания.

«Работа будет идти в круглосуточном режиме. Возможно, это доставит определенный дискомфорт населению, будет шум. Я хочу принести извинения за этот дискомфорт, однако все это делается для вас», — сказал мэр.

Каладзе указал на то, что проект обеспечит развитие транспортного движения в поселении Вашлиджвари и повысит пропускную способность транспорта из района Сабуртало в район Дигоми. Так же эстакада позволит перемещаться с плато Нуцубидзе через Вашлиджвари в направлении Дигоми и обратно.

Новости-Грузия






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