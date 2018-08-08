Каладзе: Сегодня начинается строительство эстакады в Вашлиджвари

08.08.2018 13:49 В районе Вашлиджвари в Тбилиси начинается строительство двухъярусной эстакады. Об этом сегодня на заседании городского правительства заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По словам мэра, городская служба развития инфраструктуры с сегодняшнего начинает строительство транспортного узла на пересечении проспекта Маршала Геловани и улицы Сараджишвили.

На осуществление проекта из городского бюджета выделено 4 миллиона лари (более 1,6 миллиона долларов).



Следует отметить, что строительство эстакады в Вашлиджвари планировалось в 2017 году, однако было перенесено «из-за других приоритетных проектов» по решению бывшего мэра Тбилиси Давида Нармания.



«Работа будет идти в круглосуточном режиме. Возможно, это доставит определенный дискомфорт населению, будет шум. Я хочу принести извинения за этот дискомфорт, однако все это делается для вас», — сказал мэр.



Каладзе указал на то, что проект обеспечит развитие транспортного движения в поселении Вашлиджвари и повысит пропускную способность транспорта из района Сабуртало в район Дигоми. Так же эстакада позволит перемещаться с плато Нуцубидзе через Вашлиджвари в направлении Дигоми и обратно.



Новости-Грузия















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

