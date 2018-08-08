Каладзе: В 2018-2019 годах автобусный парк столицы будет полностью обновлен

08.08.2018 17:26 Определилась компания победившая в тендере объявленном мэрией Тбилиси с целью закупки автобусов.



Как заявил на сегодняшнем заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, в тендере победила компания «TEGETA TRUCK AND BUS». Договор с компанией был оформлен несколько дней назад, стоимость которого составила 45 млн. лари.



«Я не раз говорил, что обновление общественного транспорта очень важно и для нашей команды является одним из приоритетов. Несколько дней назад мы представили нашу транспортную политику — видение, что будет сделано и осуществление чего мы планируем в следующие годы. Как вы знаете, в 2018-2019 годах автобусный парк столицы будет полностью обновлен и «желтые» автобусы будут полностью заменены, которые представляют для города и пассажиров серьёзный дискомфорт. Нами был объявлен тендер на закупку 90 единиц новых автобусов, который уже завершился. Оформлен договор, согласно которому, у города будет 90 новых автобусов. Однако, этого недостаточно, обновление автопарка будет продолжаться «, — подчеркнул Каладзе.



По словам мэра города, компания поэтапно будет поставлять для столицы 90 автобусов, с момента оформления договора и не позднее девятимесячного срока.















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