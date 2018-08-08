В результате техосмотра, передвижение по дорогам запрещено 1 539 автотранспортным средствам

08.08.2018 17:30 С 1 января по 6 августа 2018 года периодическое техническое инспектирование в Грузии прошли 56 906 автотранспортных средств. По информации «БизнеспрессНьюс», в результате инспектирования 41 998 автотранспортных средств были отлаженными, а у 13 360 – обнаружены неисправности.



Следует отметить, что в отчетный период из автомобилей с неисправностями 9 655 прошли повторное тестирование, и повторно несоответствия установленным требованиям были обнаружены в 440 транспортных средствах.



Вместе с тем, по данным, размещенным на официальном сайте технического инспектирования (pti.ge), с 1 января по 6 августа 2018 года, в результате инспектирования, передвижение по дорогам запрещено 1 539 автотранспортным средствам.















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