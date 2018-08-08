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Резервы Национального банка Грузии в июле сократились на 80 млн. долларов


08.08.2018   17:40
Международные резервы Национального банка Грузии в июле сократились на 80 млн. долларов. По сообщению Нацбанка, изменения касаются обслуживания государственного долга.

По состоянию на 31 июля, объем резервов составляет 2,925 долларов, что после августа 2017 года является наименьшим показателем.

В течение лета, резервы Нацбанка были неоднократно пополнены на валютном аукционе, а в 2017-2018 годах, объем закупок иностранной валюты составил 217,25 млн. долларов.






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