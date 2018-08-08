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В Грузии в июле зафиксирован рекордный за 12 лет турпоток из России


08.08.2018   23:12
Грузию в январе-июле 2018 года посетили 892,5 тыс. граждан России, что на 22,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает в среду информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

По данным ведомства, в июле приток туристов из РФ вырос по сравнению с июлем прошлого года на 12,8% - до 247,2 тыс. человек, что составило 22,8% всех визитеров, посетивших Грузию во втором летнем месяце (1 млн 82,7 тыс. человек). Это наивысший июльский показатель, в результате чего россияне по числу визитеров в минувшем месяце впервые за последние 12 лет вышли на первое место.

По количеству граждан, посетивших Грузию за семь месяцев текущего года, Россия также впервые за эти годы переместилась с третьей на вторую позицию после Азербайджана, откуда прибыли 963,2 тыс. визитеров. На третьем месте - Армения (864,2 тыс. человек).

В январе-июле 2018 года Грузию посетили 4 млн 497,9 тыс. иностранцев, что на 13% больше по сравнению с январем-июлем 2017 года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 2 млн 224,9 тыс. человек (рост на 21,6%), транзитом побывали в республике 957,2 тыс. человек (рост на 12,8%), остальные 1 млн 315,8 тыс. - визитеры другой категории (рост на 1,1%).

В 2017 году Грузию посетили 7 млн 556,3 тыс. иностранцев - на 18,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 392,8 тыс. граждан РФ (рост за год на 34,1%).






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