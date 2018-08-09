Участие в накопительной пенсионной системе будет обязательным для рожденных после 5 августа 1978 года

09.08.2018 14:34 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал закон о системе накопительной пенсии. Основная часть документа вступила в силу 6 августа, а сама пенсионная система будет задействована с 1 января 2019 года.



Как известно, лица участие в системе будет обязательным для трудоустроенных в возрасте до 40 лет.



В третьей статье закона говорится: «Трудоустроенный, которому исполнилось 40 лет до вступления в силу документа, и которые не желает быть участником, может выйти из системы накопительной пенсии».



Соответственно, подключится к системе будут обязаны те, кому по состоянию на 6 августа 2018 года не исполнилось 40 лет, то есть граждане, рожденные после 5 августа 1978 года.















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