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По данным за семь месяцев текущего года, в аэропортах Грузии обслужили рекордное количество пассажиров - 2,719,920


09.08.2018   15:38
По информации ООО «Объединения аэропортов Грузии» министерства экономики и устойчивого развития, по данным за семь месяцев 2018 года, аэропорты Грузии обслужили в целом 2,719,920 пассажиров, что на 28% превышает аналогичный период прошлого года (2,130,469 пассажиров).

В июле высокий показатель роста пассажиропотока был зафиксирован во всех трех международных аэропортах.

В июле в Тбилисский международный аэропорт обслужил 429 088 пассажиров, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года (371 188 пассажиров). А за семь месяцев рост составил 27% (2 104 165 пассажиров).

В июле 2018 года Кутаисский международный аэропорт обслужил 75 372 пассажира, что на 52% больше, чем в июле 2017 года. Что касается данных за семь месяцев, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели увеличился на 33% и составил 310 115 пассажиров.

Тенденция роста сохраняется в Батумском международном аэропорту. В июле 2018 года 111 325 пассажиров воспользовались Международным аэропортом имени Александра Картвели. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года (100 613 пассажиров). За 7 месяцев 2018 года пассажиропоток Батумского международного аэропорта увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 301 597 пассажиров. (234 037 пассажиров).

Что касается внутренних аэропортов, аэропортами Местиа и Амбролаури за 7 месяцев 2018 года воспользовались 4 047 пассажиров. По данным за семь месяцев 2018 года, в местных аэропортах было совершено 194 рейсов.






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