Между «Компанией развития горных курортов» и «Агентством развития Швеции» оформлено соглашение

09.08.2018 15:41 Между «Компанией развития горных курортов» министерства экономики и устойчивого развития Грузии и «Агентством развития Швеции» оформлено соглашение о размещении информационных досок и указателей в Бакуриани, Гудаури и Тетнулди.



На досках разместят информацию для туристов о погоде, графике работы курортов, лавиноопасных местах и т.д. Проект финансирует «Агентство развития Швеции». Он будет завершен в конце октября 2018 года.



«Для нашей компании особо важно начало сотрудничества с «Агентством развития Швеции». Осуществление проекта заложит основу долгосрочного партнерства и сотрудничества между сторонами. Визитерам нужна исчерпывающая информация. Информационные доски обеспечат их полной информацией, что является для нас главнейшим с точки зрения информированности о безопасности. Довольный потребитель значительно увеличить статистику горных курортов, которая растет с каждым годом», — заявил руководитель «Компании развития горных курортов» Александр Онопришвили.















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