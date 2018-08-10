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Президент подписал «Закон о накопительной пенсии»


10.08.2018   18:40

Президент Георгий Маргвелашвили подписал "Закон о накопительной пенсии".

Закон подразумевает частичную обязательную накопительную пенсионную реформу, которая заработает с 1 января 2019 года.

Сегодня же правительство объявило вакансию, по которой государство ищет председателя пенсионного агентства. Председатель будет получать в виде зарплаты 180 000 лари.

После того, как заработает система, 6% общей зарплаты граждан ежемесячно будут перечислены в специальный государственный пенсионный фонд. Этот фонд будет вкладывать сэкономленные гражданами средства в разные инвестиционные проекты, и начислять на них процентные ставки. Население получит эти деньги по достижению пенсионного возраста вместе с базовой пенсией (на сегодня 180 лари). Реформа преследует целью перенос бремени пенсионного обеспечения населения из бюджета на граждан, и касается довольно длительного периода (40 лет и больше).

В частности:

- Занятый перечисляет в фонд 2% ежемесячной зарплаты;
- Работодатель перечисляет в фонд 2% зарплаты занятого;
- Государство берет из подоходного налога занятого 2% и перечисляет его в пенсионный фонд.

Получаем формулу 2%+2%+2%, что означает, что ежемесячно будет сэкономлено 6% от общей (а не той, которую получает на руки) зарплаты занятого.

Если доход гражданина больше 60 000 лари в год, государство не будет осуществлять контрибуцию из его подоходного налога в пенсионный фонд.







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