Правительство ищет кандидата на должность главы Пенсионного агентства

10.08.2018 19:36 Правительство ищет председателя государственного пенсионного агентства, на портале государственной занятости уже объявлен соответствующий конкурс. По требованию государства, кандидат в директоры должен владеть английским языком, и иметь не менее пяти лет опыта работы на руководящей должности в финансовом институте.



В вакансии указано, что должностной оклад составит от 10 000 до 15 000 лари в месяц, что означает, что годовое возмещение руководителя агентства будет максимум 180 000 лари.



Правительство Грузии планирует запустить с 1 января 2019 года частичную обязательную накопительную пенсионную реформу. После того, как заработает система, 6% общей зарплаты граждан ежемесячно будут перечислены в специальный государственный пенсионный фонд. Этот фонд будет вкладывать сэкономленные гражданами средства в разные инвестиционные проекты, и начислять на них процентные ставки. Население получит эти деньги по достижению пенсионного возраста вместе с базовой пенсией (на сегодня 180 лари). Реформа преследует целью перенос бремени пенсионного обеспечения населения из бюджета на граждан, и касается довольно длительного периода (40 лет и больше).



Несмотря на большое социально-политическое значение реформы, Минэкономики не может назвать, непосредственно какую сумму получат граждане в случае 40-летней экономии. Правительство говорит лишь о предположительных цифрах.



Схема реформы:



В пенсионную схему автоматически включаться все граждане, получающие зарплату в результате оформленного контракта. Система действует по частично обязательному принципу. У лиц в возрасте выше 40 лет будет выбор, вступить или нет в систему, а у лиц до 40 лет появится обязательство экономить. Пенсионная схема касается занятого, работодателя, и государства. По предварительному проекту, их соучастие выражается по следующей формуле:



- Занятый перечисляет в фонд 2% ежемесячной зарплаты;

- Работодатель перечисляет в фонд 2% зарплаты занятого;

- Государство берет из подоходного налога занятого 2% и перечисляет его в пенсионный фонд.



Получаем формулу 2%+2%+2%, что означает, что ежемесячно будет сэкономлено 6% от общей (а не той, которую получает на руку) зарплаты занятого.



Если доход гражданина больше 60 000 лари в год, государство не будет осуществлять контрибуцию из его подоходного налога в пенсионный фонд.



Этими средствами будет распоряжаться специальное Пенсионное агентство. Средства будут вложены в местные финансовые активы, казначейские облигации и ценные бумаги, выпущенные грузинским частным бизнесом. За инвестиционной деятельностью фонда будет вести надзор Национальный банк Грузии.



Пенсионная реформа уменьшит располагаемые доходы населения, а для работодателя является практически новым налогом.



Население Грузии помнит финансовый кризис 90-х минувшего века, и гиперинфляцию, доведшую экономику Грузии до пропасти. Соответственно, сегодня в Грузии нет должной прогнозируемой среды для такой долгосрочной инвестиции, которую предусматривает пенсионная реформа. Более того, само Министерство экономики избегает говорить о том, какой будет процентная ставка, которую начислит фонд на сэкономленные деньги.



Следовательно, в условиях отсутствия прогнозируемой среды, деньги, перечисленные населением в фонд, являются расходом. Это сумма, которая отнимается из располагаемых доходов населения. Учитывая крайнюю бедность в стране, правительство отберет часть дохода у крайне нуждающегося слоя, которому доход для существования необходим сегодня, а не через 40 лет.



В то же время существует международный опыт, когда государство вообще присвоило средства пенсионного фонда, соответственно трудно сказать, получит ли вообще население что-либо из денег, сэкономленных ими годами.



Что такое 2% работодателя



Пенсионная реформа возлагает обязательства на работодателя, они должны осуществить взносы в фонд в размере 2% от зарплаты занятого, что является дополнительным расходом для компаний. В отличие от занятых, у работодателей нет выбора, если рабочий согласился с участием в фонде, у работодателя не остается иного пути, кроме как автоматически включиться в схему, а это довольно близко к установлению новых налогов для них. После включения в схему у компаний есть три выбора:



Перечислить в пенсионный фонд 2% зарплаты занятого так, чтобы размер зарплаты занятого не сократился. В этом случае расходы работодателя увеличиваются. Например, если зарплата 1000 лари, зарплата занятого остается 1000 лари, и наряду с этим работодатель перечислит в фонд еще и 20 лари. В итоге для работодателя расход на занятого возрастает на 20 лари.



- Работодатели могут снять 2% из зарплаты занятого, и направить их в пенсионный фонд. В таком случае расходы работодателя не меняются, но зарплата занятого снижается на 2%.

- Любое соотношение между сокращением зарплаты на 2%, и ростом расходов на содержание занятого на 2%.



Эта часть пенсионной реформы больше всего похожа на введение нового налога для бизнеса, поскольку в отличие от части занятых (старше 40 лет), у работодателей нет никакого выбора. Если их занятый решит вступить в фонд, они тоже в обязательном порядке должны будут осуществить контрибуции.

















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