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Курс лари стабилизируется в ближайшее время - эксперт
10.08.2018 20:24
Курс лари стабилизируется в ближайшее время, — считает экономический эксперт, учредитель Центра развития и демократии (CDD) Бекар Оикашвили.
По его словам, снижение курса лари является временным и оно связано с внешними факторами.
Он отметил, что в первом полугодии 2018 года экономический рост в Грузии составил 5,7%, а экспорт вырос на 30%.
«Несмотря на данную положительную динамику, курс национальной валюты временно понизился с учетом процессов последних дней в регионе, причиной чему являются внешние факторы, в том числе обесценивание турецкой лиры и удорожание грузинского экспорта. Принимая во внимание позитивную тенденцию, думаю, что курс лари стабилизируется в ближайшем будущем», — сказал Бекар Оикашвили.
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