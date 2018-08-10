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Курс лари стабилизируется в ближайшее время - эксперт


10.08.2018   20:24
Курс лари стабилизируется в ближайшее время, — считает экономический эксперт, учредитель Центра развития и демократии (CDD) Бекар Оикашвили.

По его словам, снижение курса лари является временным и оно связано с внешними факторами.

Он отметил, что в первом полугодии 2018 года экономический рост в Грузии составил 5,7%, а экспорт вырос на 30%.

«Несмотря на данную положительную динамику, курс национальной валюты временно понизился с учетом процессов последних дней в регионе, причиной чему являются внешние факторы, в том числе обесценивание турецкой лиры и удорожание грузинского экспорта. Принимая во внимание позитивную тенденцию, думаю, что курс лари стабилизируется в ближайшем будущем», — сказал Бекар Оикашвили.






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