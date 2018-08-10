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ВТО приняла сторону ЕС в споре с Россией по газопроводам


10.08.2018   22:02
Россия не смогла оспорить через ВТО требования ЕС по разделению управления компаниями по добыче, сбыту и транспортировке газа.

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) подготовила доклад по разбирательству, которое велось с 2014 года в связи с применением «третьего энергопакета».

В докладе говорится, что группа арбитров не поддержала Россию по большинству из шести мер энергопакета, указав, что Москва не доказала несостоятельность требований по разделению управления компаниями по добыче и транспортировке газа. Отклонены были и возражения по преференциям, которые ЕС предоставляет поставщикам сжиженного природного газа (СПГ).

Однако по некоторым пунктам арбитры ВТО встали на сторону Москвы. В частности, признаны неправомерными нормы Евросоюза о требовании продавать газ на бирже, о вводе количественных ограничений поставок газа из России по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также дискриминация операторов газотранспортных сетей под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

В «Газпроме» ранее заявили, что компания удовлетворена решением ВТО и ожидает, что вслед за этим решением Европейский союз устранит выявленные нарушения.

В Еврокомиссии также позитивно восприняли постановление ВТО. Там отметили, что это решение подтверждает законность основных принципов третьего энергетического пакета ЕС.

«Всемирная торговая организация отклонила большинство претензий России в отношении предполагаемой несовместимости мер энергетической политики ЕС с правилами многосторонней торговли», — гласит заявиление ЕК.

Теперь Еврокомиссия проанализирует это решение, в том числе, на предмет разногласий с выводами ВТО.






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