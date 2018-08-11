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Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска


11.08.2018   11:18
Держатели акций Tesla понесли потери после заявления ее основателя о возможном выводе компании с биржи. Акционеры считают, что Илон Маск предоставил рынку ложную информацию, спровоцировав скачки цены. Об этом сообщает DW.

По информации агентства, группа акционеров американской компании-производителя электромобилей Tesla подала иск против основателя компании Илона Маска. Суд в Сан-Франциско в пятницу, 10 августа, принял коллективный иск к рассмотрению.

Также отмечается, что 7 августа основатель Tesla опубликовал несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи в своем микроблоге в Twitter.

"Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенное движение на рынке", - сообщил один из акционеров компании. По его словам, основатель Tesla предоставил рынку "ложную и вводящую в заблуждение" информацию, из-за чего "играющие на понижение продавцы были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам".

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет сообщение Маска о возможном выводе компании с биржи при цене в 420 долларов за акцию. В день публикации максимальная цена одной акции Tesla на фондовой бирже Нью-Йорка составляла 387 долларов 46 центов. К пятничному закрытию стоимость одной акции упала до 355 долларов 49 центов.







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