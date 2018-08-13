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На проведение выборов в Грузии будет выделено 42,6 млн. лари


13.08.2018   15:07
Решением Центральной избирательной комиссии, на проведение в стране президентских выборов в октябре 2018 года из бюджета Грузии будет выделено 42,6 млн. лари.

Из этой суммы 32,1 млн. будут направлены непосредственно на проведение выборов, 1,1 млн. на переподготовку кадров, 7,2 млн. на расходы по предвыборной телевизионной рекламе участников выборов будет направлено 2,1 млн. лари.

Из общей суммы 7,2 млн. будет направлено на финансирование избирательных субъектов.

Президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября. Это будут последние всеобщие выборы главы государства, так как его полномочия резко сокращены с 2012 года, а в стране фактически действует парламентская республика. Соответственно, следующие президентские выборы уже будут непрямыми.






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