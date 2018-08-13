В Грузии 5,3 миллионов абонентов мобильной связи

13.08.2018 18:30 По состоянию на второй квартал 2018 года, в Грузии зарегистрированы 5 343 817 абонентов мобильной связи. Таковы данные Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.



По ссобщению комиссии, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, число абонентов сократилось приблизительно на 191 тысячу. Во втором квартале 2017 года мобильной связью пользовались 5 535 758 абонентов.



По данным же второго квартала 2018 года, больше всего абонентов у компании «Магтиком» (2 133 108), на втором месте «Джеоселл» (1 945 690), на третьем «Билайн» (1 245 455).



Статистика производилась согласно абонентам, которые на протяжении квартального периода воспользовались услугами компании хотя бы раз (осуществили звонок, послали или получили СМС).















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