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Российским туристам приходится ждать 12 часов для прохождения КПП в направлении Грузии


13.08.2018   18:50
Российские туристы вынуждены ждать по 12 часов, чтобы попасть в Грузию на автомобиле через пункт пропуска Верхний Ларс, сообщает Ростуризм.

«В связи с расположением единственного пункта пропуска на границе России и Грузии Верхний Ларс в горной местности, инфраструктура приграничной территории была создана с ограничениями. В период летних пиковых нагрузок очередь перед КПП достигает 5-6 километров, а срок ожидания составляет более 12 часов», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали туроператорам и турагентам, реализующим туры в Грузию автотранспортом, принимать во внимание ситуацию и заблаговременно информировать туристов о длительных задержках на границе. Самостоятельным туристам в Ростуризме посоветовали принимать взвешенное решение при выборе вида транспорта для поездки в страну.

В Грузии в июле зафиксировали рекордный за 12 лет турпоток из России. По сравнению с июлем прошлого года он вырос на 12,8% — до 247,2 тыс. человек. Всего в январе-июле 2018 года страну посетили 892,5 тыс. россиян, что на 22,9% больше чем в аналогичный период годом ранее.







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