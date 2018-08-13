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Cанкции США обойдутся России 70 млрд долларов США - Bloomberg
13.08.2018 20:02
Иностранные инвесторы могут вывести из российских ценных бумаг не менее $60-70 миллиардов, если большинство из них поверит, что "красная черта" в отношениях РФ и США пройдена, говорит бывший замглавы Центробанка РФ Олег Вьюгин.
"В отношениях России и США явный тренд на дальнейшее ухудшение, так что иностранные инвесторы могут прийти к выводу, что перспектив нет, и надо выходить как можно скорее", - сказал Вьюгин, который в 2002-2007 годах курировал денежную политику в ЦБ и возглавлял Федеральную службу по финансовым рынкам, а сейчас является председателем наблюдательного совета ПАО "Московская биржа" и совета директоров ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции".
Российские активы охватила распродажа после объявления на прошлой неделе о новых санкциях США за применение нервно-паралитического вещества против бывшего двойного агента в Великобритании и публикации деталей предложенного американскими сенаторами законопроекта ограничений, которые могут затронуть суверенный долг и госбанки. Обвал рубля к доллару до минимального уровня с апреля 2016 года уже вынудил Министерство финансов прекратить покупку валюты, чтобы снизить давление на курс.
"Если Минфин прекратит скупать валюту, а ЦБ будет приобретать ОФЗ, то девальвацию можно будет смягчить", - сказал Вьюгин по телефону в пятницу, отказавшись дать прогноз по изменению курса.
По его словам, при негативном сценарии нельзя исключать отказ от использования доллара в расчетах, но это может дорого стоить РФ.
"Можно попытаться перейти на расчеты за газ и нефть с Европой в евро, - сказал Вьюгин. - Однако в целом отказ от доллара нанесет чувствительный удар по экспорту и экономике страны".
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